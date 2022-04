Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Villarreal: "Sono fatti per questa competizione. Il Villarreal è un'ottima squadra che vuole fare la storia. Vogliono raggiungere la finale per la prima volta".



SOTTOVALUTATI - "Forse hanno avuto un po' di vantaggio perché Juventus e Bayern li hanno sottovalutati, ma a noi non succederà. Sono settimi in campionato spagnolo. Dopo aver battuto il Bayern nei quarti di finale, hanno dovuto giocare contro l'Athletic Bilbao. La Spagna è un campionato molto competitivo, ma Unai ha dimostrato di avere un piano per ogni risultato".



TIFOSI - "Sappiamo che quando andremo lì, ci sarà un'atmosfera incredibilmente emozionante, quindi dobbiamo assicurarci che anche domani sia così. Tutti devono essere completamente al top. I nostri tifosi sono intelligenti".