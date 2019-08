Jurgen Klopp, manager del Liverpool campione d’Europa, si riporta ai nastri di partenza dopo la vittoria campagna della scorsa stagione. Come riporta il Daily Mail, il tecnico tedesco, alla guida dei Reds dall’ottobre del 2015, ha parlato delle contenditi al massimo trofeo europeo per club: “Non credo che la vittoria del Liverpool dia vita ad un ciclo dominato dalle squadre inglesi”. Sui sorteggi che avranno luogo oggi dalle ore 18.00: “Non credo di aver mai visto un Gruppo B tanto forte, è pazzesco! Ci sono squadre come Real Madrid, Borussia Dortmund, Benfica e Tottenham che avrebbero dovuto trovare spazio nel Gruppo A ma non ce n’è a sufficienza. I gruppi saranno incredibili e non ho alcun indizio su chi potrà vincere il trofeo. Il Liverpool parte alla pari con tutte le altre squadre”. Sulle possibili contendenti: “Il Bayern Monaco si è rinforzato molto con Perisic e Coutinho, poi c’è il Borussia Dortmund che ha un’ottima rosa. La Juventus è un team di qualità ed è tra i favoriti così come il PSG. Qualsiasi problema potranno avere, troveranno una soluzione”.