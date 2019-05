Jurgen Klopp è il sogno della Juve. Lo scrive Tuttosport, coi bianconeri che dopo la Champions League possono fare un tentativo per il manager del Liverpool se non si riuscisse a liberare Sarri dal Chelsea. Al momento, comunque, la prima scelta resta Sarri: come riportato su IlBianconero.com, l'ex Napoli è stato bloccato. L'entourage del tecnico ha trovato un accordo con i bianconeri da oltre sei milioni di euro a stagione ma la partita per la successione di Massimiliano Allegri non è ancora finita. Mauricio Pochettino resta comunque in corsa per la panchina della Juventus, così come Simone Inzaghi che però in queste ore si sta riavvicinando alla Lazio.