Jürgen Klopp, tecnico del Liverpool, parla a Sky della finale di Champions ma anche dei rumours sulla Juve: "Tutte le finali sono speciali, la preparazione è uguale alle altre. Il Tottenham è molto forte ma dobbiamo pensare a vincere. Questa è la miglior squadra con cui ho mai affrontato una finale. Momento più alto della carriera? Se vinciamo la Coppa sì, ho avuto altri bei momenti nella mia carriera. Ma se vinceremo sì, sarà il più importante. Serie A in futuro? Ovviamente il campionato italiano è molto attraente, ma in tutte le voci che sento in questi giorni riguardo alla Juve non c'è niente di vero, sono tutte cazz.... Non lascerò il Liverpool, anche se conosco bene il campionato italiano ed è molto attraente".