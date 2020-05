Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp si confessa a BT Sports: "I miei ragazzi mi mancano terribilmente, non li vedo da tanto tempo e l'unica cosa che vorrei fare ora è abbracciarli uno ad uno. Purtroppo, però, so che non sarà possibile: dovremo essere professionali e dare il buon esempio. Certi gesti come gli abbracci non saranno permessi e dovremo abituarci a farne a meno per un po' di tempo".