La Premier League strizza l'occhio ad Aaron Ramsey. L'ultimo club ad essersi interessato al centrocampista gallese è il Liverpool di Jurgen Klopp, che sta seguendo in giocatore su richiesta dell'allenatore tedesco A riportarlo è il Daily Express, secondo il quale i Reds in estate potrebbero fare un tentativo per l'ex Arsenal. La Juve valuta la cessione di Ramsey, che non ha ancora convinto del tutto l'ambiente bianconero a causa dei continui problemi fisici. Arrivato a parametro zero, se dovesse lasciare Torino la società farebbe una plusvalenza piena.