Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato a Sky Sports.



VITTORIA - "Non so quando sarà possibile riprendere, dobbiamo aspettare l’ok del governo, non possiamo forzare le cose e non lo faremo anche se il calcio può dare una mano a risollevare l’umore, a distrarre. A un certo punto ricominceremo ad allenarci ma non so ancora quando".



PROGETTI - "I nostri successi dipendono anche da cosa faranno gli altri, perché tutti hanno la possibilità di migliorarsi. Ma anche noi abbiamo ampi margini di miglioramento e ci lavoreremo: il Liverpool non è un prodotto finito. Abbiamo sangue fresco al nostro interno che sta venendo fuori, abbiamo una squadra grandiosa che può fare ancora meglio".