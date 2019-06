Jurgen Klopp, manager campione d'Europa con il suo Liverpool, è stato tra i sogni della Juventus per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Difficilmente, però, il tecnico tedesco si muoverà dai Reds. A confermarlo è lui stesso, sulle pagine della Bild in Germania: "Interesse del Bayern Monaco? Voglio bene a Beckenbauer e lui mi apprezza, ma ho un contratto molto lungo col Liverpool". Con buona pace di bianconeri e bavaresi, dunque, Klopp sembra destinato a restare in Premier League.