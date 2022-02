Parole al miele quelle rivolte da Jurgen Klopp all'Inter. Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League di domani, l'allenatore del Liverpool ha definito quella di Inzaghi "la migliore squadra italiana". Ecco il suo pensiero: "L'Inter è una grandissima squadra, con un grande tecnico. Probabilmente la migliore squadra in Italia in questa stagione e da un po' di tempo a questa parte. Gioca molto bene ed è molto organizzata".