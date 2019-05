Jürgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League: "L'anno scorso non eravamo i favoriti contro il Real Madrid, mentre stavolta la situazione non è così chiara. Abbiamo vinto due partite contro il Tottenham, ma è complicato dire chi sia la favorita. Abbiamo avuto tempo per preparare il match, speriamo di poterlo dimostrare in campo. Derby inglese? Noi giochiamo sempre contro le squadre inglesi, quello non è un problema. Anche Ajax-Barcellona sarebbe stata un'ottima finale, ma è finita così e credo sia giusto che a Madrid siamo arrivati noi e il Tottenham. Mi piacerebbe tanto ripetere la partita che abbiamo fatto a Barcellona, ma non sarà la stessa cosa, perché affrontiamo una squadra molto diversa".