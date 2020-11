Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha espresso al Daily Mail il suo malumore in merito alla decisione della Premier League di abolire i cinque cambi, alludendo alle squadre italiane: “Sembra che il coronavirus abbia cambiato tutto il mondo tranne la Premier, con una stagione più corta ma con lo stesso numero di partite e solo 3 sostituzioni, mentre in tutti gli altri paesi hanno mantenuto i 5 cambi. Basta vedere per esempio in Italia, Juve e Inter hanno le rose più numerose ma tutte le altre squadre erano d’accordo sul fatto che servissero cinque sostituzioni. Non è una cosa che riguarda me o il Liverpool ma le condizioni fisiche dei calciatori. Dicembre e gennaio in una stagione normale sono brutali. Ma quest’anno, per i club di Champions League ed Europa League, ottobre è come dicembre. Novembre è come dicembre. Dicembre è ancora dicembre, poi gennaio, poi febbraio”.