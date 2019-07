Dall'Inghilterra arriva la conferma. Il mercato in entrata del Liverpool è sostanzialmente chiuso. Lo ha annunciato lo stesso Jurgen Klopp, soddisfatto dell'armata con cui ha conquistato la Champions League. Queste le sue parole: “Non penso che sarà la più grande finestra trasferimenti di tutti i tempi". Di conseguenza tramonta anche il sogno di un possibile ritorno di Philippe Coutinho ad Anfield. Il brasiliano in uscita dal Barcellona era stato accostato proprio ai Reds. Attualmente il suo futuro è tutto da scrivere. Il Barça potrebbe inserirlo come contropartita nell'affare con il Paris Saint-Germain per Neymar oppure metterlo sul mercato e monetizzare dalla sua cessione. La Juve resta sullo sfondo: i bianconeri erano stati accostati al giocatore, senza mai avviare una vera e propria trattativa. Ora la situazione potrebbe cambiare.