Intervenuto in conferenza stampa in vista della finale di Champions League contro il Tottenham, il tecnico del Liverpool Jürgen Klopp ha lanciato una frecciatina a Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City aveva affermato che vincere la Premier rappresenta un traguardo più importante di un successo in Champions: parole che hanno scatenato l'ironia di Klopp, che con Guardiola ha lottato per tutta la stagione per il titolo di campione d'Inghilterra. "Pep ha detto così perché è da un po' che non è in finale di Champions”, ride Klopp, che poi esalta il collega: “Lui è un grande allenatore e merita tutti i complimenti che ha ricevuto".