Finalmente, questa settimana ritorna anche la Champions e l'Inter di Simone Inzaghi sarà chiamata a compiere una vera e propria impresa, di quelle che in caso di successo entrerebbero di diritto nella storia del calcio. Il 2-0 dell'andata in favore del Liverpool infatti, sorride alla squadra di Klopp che al tempo stesso, avverte i suoi di non prendere sottogamba l'apporccio al match. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa.



'Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che siamo già qualificati, manca ancora un tempo. Tante squadre in passato hanno rimontato uno 0-2. L'andata è stata difficilissima, l'Inter ha tanta qualità e viene da una vittoria per 5-0. I nerazzurri non verranno qui in vacanza, ci affronteranno per vincere, ma noi faremo lo stesso'.