Jurgen Klopp, manager del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 subita dal Napoli al San Paolo:



NAPOLI - "Questo Napoli può vincere la Champions League. Per vincerla non bisogna essere i migliori, ma essere i migliori in certi momenti. Come è capitato a noi lo scorso anno. Gli azzurri hanno un gioco importante e giocatori di livello assoluto".



RIGORE - "Abbiamo giocato molto meglio di un anno fa. Il rigore è impossibile fischiarlo, il giocatore avversario salta prima ancora del contatto. Quando si vedono le immagini è chiaro che non è rigore, il VAR prevede un intervento solo quando c'è un chiaro ed evidente errore e questo non lo era. Sono sempre gli esseri umani a prendere certe decisioni".