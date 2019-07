Il rapporto tra Philippe Coutinho ed il Barcellona sembra ormai compromesso. L'attaccante brasiliano non è stato ufficialmente messo sul mercato, ma molto probabilmente verranno ascoltate le eventuali offerte. La Juventus è interessata al giocatore, anche se non ha mai formalizzato una vera e propria proposta. Sicuramente, i bianconeri avranno sorriso di fronte alla notizia riportata dal Mundo Deportivo: il Liverpool si tira fuori dalla lotta per Coutinho. Parola di Jurgen Klopp, che assicura di non essere intenzionato a riprendere l'ex attaccante. Un'occasione ghiotta per la Vecchia Signora.