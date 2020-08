2









Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, concede una lunga intervista a Sportbuzzer.de nella quale parla anche di Guardiola e del suo futuro: "Una finale di Champions tutta tedesca? Perché no? Tutti vedono che il Bayern è in una forma incredibile, e anche il Lipsia ha fatto eccezionalmente bene contro l'Atletico".



SUL LAVORO - "E' dispendioso in termini di tempo, ma anche estremamente appagante. In vacanza sono padre, marito e amico. Non lascio il telefono a Liverpool, ma lo uso solo per cose importanti".



SU WERNER - "Se ho il suo numero? Sì. Molti top club hanno trattato con Timo, noi compresi".



SU GUARDIOLA - "Penso sia il migliore, le sue squadre hanno la sua inconfondibile firma".



SUL FUTURO - "Prevedo un sacco di cose: non vogliamo solo difendere i titoli, ma vincerne di nuovi. Abbiamo appena iniziato a vincere".



SULLA CARRIERA - "Il contratto scade nel 2024? Mi prenderò un anno libero, poi mi chiederò se mi manca il calcio. Se dico di no, terminerà la vita dello Jurgen Klopp allenatore. Se un giorno non sarò più allenatore, una cosa non mi mancherà: la tensione pre-partita".