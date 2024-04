Jurgenha comunicato con largo anticipo che a fine stagione lascerà il. Il tecnico saluta quindi i Reds con un palmares arricchito, sotto la sua gestione infatti il club inglese è tornato a trionfare sia in Inghilterra che in Europa.match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, il tecnico ha allontanato la possibilità di allenare in Italia un giorno: "Serie A? Conosco solo il cibo italiano, non sto programmando il mio futuro da allenatore". Al momento dunque l'ipotesi di vedere Klopp su una panchina del campionato italiano sembra sia alquanto lontana.