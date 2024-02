Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità che Thomasnon sarà più l'allenatore del Bayern Monaco al termine della stagione in corso. È ormai noto che anche Jurgen Klopp lascerà il Liverpool al termine di questo campionato. Si era ipotizzato chepotesse diventare il nuovo allenatore dei bavaresi. Tuttavia SkySport Germania ha riportato delle parole dell'agente del tecnico. Queste le parole:"Jurgen non allenerà nessun club e nessuna selezione nazionale per un anno dopo il termine della corrente stagione. Questa cosa rimane tale, non cambierà".