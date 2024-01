Klopp alla Juve: quando é stato vicino

Klopp alla Juve: é possibile in futuro

A sorpresa, con un video pubblicato sui canali del club, Jurgen Klopp ha annunciato che lascerà ila fine stagione. Queste le sue parole:"Posso capire che sarà uno shock per molte persone in questo momento. Quando lo senti per la prima volta. Posso spiegare o almeno provarci. Amo tutto di questo club, amo tutto della città, dei nostri tifosi, della squadra, dello staff. Amo tutto. Mi sta sottraendo molte energie, non ho problemi ora chiaramente. So che non posso fare questo lavoro ancora e ancora. Dopo questi anni insieme, rispetto la vostra crescita, questa è la verità".Era il 2019 quando Massimiliano Allegri lasciava la Juventus e quindi si scatenava la ricerca del sostituto. Individuato poi in Maurizio Sarri. Tra i nomi caldi però per la panchina bianconera c'era anche quello di Jurgen Klopp, fino ad arrivare alla smentita del tecnico tedesco che in conferenza stampa aveva tuonato: "Mi piace molto il campionato italiano ma sono cavolate", allontanando così ogni voce di mercato. Non solo però, anche nel 2023 era tornato a farsi strada il nome di Jurgen, voce che però non ha mai trovato conferme.

Come affermato dallo stesso allenatore tedesco, lascerà il Liverpool per una questione di stanchezza. Difficile, quindi, immaginarlo su una panchina già dalla prossima estate. Per quel che riguarda la Juventus, se Allegri dovesse lasciare, ad oggi, é molto più probabile che il club bianconero punti ad un profilo che guadagni meno di Jurgen Klopp.





Quanto guadagna Klopp

Lo stipendio di Klopp con il Liverpool é di 17.8 milioni di euro, lordi annuali.