Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset della lotta per lo scudetto in Serie A: "Faccio sempre il tifo per l'Inter e credo che in questo momento abbia una rosa abbastanza forte. Una rosa così forte che proverà a vincere lo scudetto, anche se la Juve ha una squadra e soprattutto una panchina molto forte. Speriamo che sia l'anno dell'Inter. Anti-Juve? Spero di sì, la squadra è forte, come panchina la Juve è in vantaggio, ma non si sa mai, speriamo bene".