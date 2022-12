Intervenuto durante il corso della trasmissione Il Circolo dei Mondiali, l'ex allenatore degli USA Jurgen Klinsmann ha commentato anche la possibilità di vedere Del Piero nella dirigenza bianconera.'E' uno molto intelligente, uno che ha mantenuto sempre i piedi per terra, è uno che capisce di calcio. Alessandro ha fatto di tutto come giocatore, anche nel mondo del business è bravo, sta facendo le sue cose lì a Los Angeles, che non è facile: non pensare di andare in America ed è tutto facile, no, è difficile vivere in un altro Paese, fare il tuo business, le tue cose, la tua famiglia. Lui è bravo, se avesse la possibilità di prendere un ruolo nella Juventus del futuro, sarebbe bello'.