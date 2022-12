Intervenuto durante il corso della trasmissione Il Circolo dei Mondiali, in onda su Rai 2, l'ex campione tedesco Jurgen Klinsmann ha commentato anche la situazione che sta vivendo la Juventus in questo periodo.'La seguo veramente solo da lontano, ovviamente è una cosa che preoccupa perchè non sappiamo bene tutti i dettagli che stanno succedendo lì. Società come la Juventus, o come l'Inter e il Milan, sono seguite dappertutto nel mondo e la gente si chiede: ma cosa sta succedendo adesso in Italia? Le risposte me le devi dare tu'.