Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, 7 luglio:- Vlahovic 140 palle gol per te. Pogba e Di María partono in dote una media stagionale di 139,3 passaggi per il tiro, sessanta in più rispetto al trend di Dybala e McKennie. Un autentica manna per il bomber serbo della Juve. Zaniolo vicino, pressing Koulibaly.- KK a casa Juve. Colpo di scena: vertice con il manager Ramadani, Allegri vuole il senegalese. Offerta per Koulibaly: 30Mln€ al Napoli e 6.5Mln€ a lui. De Laurentiis fa muro, il club azzurro irritato: non andrà mai a Torino. De Ligt saluta: il Bayern può anticipare il Chelsea. C’è anche Zaniolo, il suo agente incontra i vertici bianconeri.