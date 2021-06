Euro 2020 è stata inevitabilmente segnata da quanto accaduto a Christian Eriksen. Un episodio ben impresso nelle menti degli appassionati e, ancor di più, in quella dei calciatori danesi. In conferenza stampa, ​Simon Kjaer ha raccontato quelle che sono le emozioni all'interno del gruppo: "Con tutto quello che abbiamo passato, meritiamo di andare avanti. È difficile descrivere come sia stata questa settimana. Una cosa, però, è certa: non vediamo l'ora di andare in campo e giocare. Affrontiamo la partita con la mentalità di potercela fare. Il supporto che abbiamo ricevuto l'altro giorno è stata la cosa più pazza che abbia mai sperimentato. È stata una notte speciale, non avevo mai vissuto il Parken in quel modo. Spero che anche domani avremo lo stesso supporto"