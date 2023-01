Il parere è stato positivo, ma nel frattempo si è mosso davvero il mercato. Mettiamola così: perallaci vorrà parecchio lavoro, tanta pazienza, sicuramente spiccate doti di pubbliche relazioni. Non manca nulla, comunque, ai bianconeri. E non manca certamente l'apprezzamento del giocatore polacco, attualmente allo Spezia. Tra le squadre preferite, con vista sul futuro, Kiwior ha messo al primo posto proprio il gruppo bianconero. Aiutano le presenze di Szczesny e Milik, compagni in nazionale e amici. Ma Jakub, nel mirino, ha anche un altro fattore.- Sì, Kiwior sceglierebbe la Juventus anche per una questione di crescita, al primo punto dei suoi desideri per la prossima squadra. I bianconeri sanno di avere tanto materiale grezzo a disposizione: andrà lavorato, studiato, analizzato e soprattutto testato in campo. Ecco perché gli 007 juventini lo stanno seguendo a più riprese e sempre da vicinissimo: vogliono capire la potenzialità effettiva, cosa possa dare nel concreto. Da tempo sul giocatore si è mosso però il Lipsia, che con lui fa lo stesso discorso e ormai da tempo. Occhio anche alle opzioni italiane: il Milan è molto più di un'alternativa. Soprattutto se dovesse organizzargli un'investitura speciale (renderlo, di fatto, il post Kjaer).