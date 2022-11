Apre così Tuttosport, che spiega come a contendersi il ventiduenne centrale polacco dello Spezia ci siano le prime tre in classifica della Serie A: Napoli, Milan e Juventus. E se il mancino ripeterà al Mondiale altre prestazioni come quella di martedì contro il Messico la corsa sarà ben più affollata. La Juventus ha preso contatti con lo Spezia da tempo e, oltre ad Holm, segue con attenzione i progressi di Kiwior. Età, tecnica da centrocampista per un centrale che è anche mancino, esattamente come vuole la Juve. Szczesny e Milik, compagni di Nazionale, possono sponsorizzarne la candidatura e anche spingerlo verso la meta torinese. Lo Spezia potrebbe anche cedere il giocatore a gennaio, trattenendolo però in prestito fino alla fine della stagione, anche se non è da escludere nemmeno un rinnovo con l’inserimento di una clausola. Kiwior piace sempre di più, ma non è certo l’unico profilo: tra i difensori centrali spazio anche per il francese Ndicka (23 anni, in scadenza con l’Eintracht), il croato Gvardiol (20 anni, del Lipsia) e il serbo Pavlovic (21 anni, del Salisburgo). Resta anche Igor, centrale della Fiorentina.