Ulf Kirsten è il miglior marcatore della storia delle aspirine, con 181 reti segnate. Nessuno al Bayer ha fatto meglio di lui. Proprio lui, che nell'unico precedente europeo dei tedeschi a Torino c'era: era il 2001 e ci volle più di un tentativo prima di giocare la partita, poi sfortunata per gli ospiti. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "​Fu un’odissea. La prima partita venne rinviata per nebbia. Tornammo una settimana dopo e ancora un rinvio. Il giorno dopo prendemmo 4 gol. Fu davvero una brutta esperienza. Il Bayer di oggi è una squadra forte. ​Il livello tecnico è altissimo ma, vista l’età media, a volte sbagliano partita. Quando sono in serata però sono un osso duro per chiunque, anche per la Juve che considero fra le favorite per la vittoria finale. I bianconeri devono fare particolare attenzione a Havertz, il miglior giovane tedesco. Cosa toglierei alla Juventus? ​Il migliore al mondo: Ronaldo. Avrebbe perfino dovuto vincere più spesso il Pallone d’oro. Con lui ogni traguardo è possibile".