La sexy invasione di Kinsey Wolanski ha fatto il giro del mondo e, se possibile, aumentato ancor di più l'hype nei confronti della finale di Champions League vinta dal Liverpool per 2-0 contro il Tottenham. La splendida modella, che aveva l'intenzione di sponsorizzare il sito porno del fidanzato, Vitaly Zdorovetskiy, ha guadagnato e non poco dal proprio gesto. In tutto, la multa comminata dalla Uefa è di 15.000 euro, mentre il guadagno, tra sponsor e social, è addirittura di 3.5 milioni di euro, come racconta Marca dalla Spagna.



