ha dato spettacolo nel corso della finale di Champions League vinta dal Liverpool per 2-0 contro il Tottenham, con una sexy invasione di campo per pubblicizzare il sito hard del fidanzato, Vitaly Zdorovetskiy. Durante la Coppa del Mondo di cricket, in corso di svolgimento in Nuova Zelanda,di Kinsey, che ha invaso il campo con un costume nero con la scritta riguardante il sito del proprio figlio. E Kinsey è fiera di lei, come scrive su Twitter: