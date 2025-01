Il Brasile è Campione delladove ha battuto in finale la Colombia. Tra il primo e il secondo tempo della finalissima di Kings World Cup Nations tra Colombia e Brasile c'è stata una mini partita tra Legends e Streamers, ovvero tra vecchie leggendarie figure del calcio e i presidenti della Kings League Italia che prende il via in questo inverno 2025.Tra le "Legends" c'erano alcuni ex grandi giocatori, tra cui diversi della Juventus come Buffon, Del Piero e Pirlo. Quest'ultimo ha sbagliato il rigore, prendendo il palo. Nella porta avversaria c'era Casillias. Una grande serata all'Allianz Stadium che era per l'occasione tutto esaurito.