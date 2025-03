Kings League, vittoria pesantissima per Zebras

Gli Zebras mettono in scena una prestazione straordinaria, ribaltando gli Zeta con un netto 6-2. Dopo un inizio difficile, i bianconeri reagiscono con determinazione, dimostrando grinta e qualità dal primo all’ultimo minuto.La partita inizia con gli Zeta in vantaggio grazie ai gol di Bernardi e Perrotti. Tuttavia, gli Zebras rispondono con Berra, che prima pareggia su rigore e poi segna ancora nel finale. Nel frattempo, Campolunghi realizza il gol del 2-2 su rigore, mentre Pelli completa la rimonta con una conclusione precisa. Villa allunga il divario con il 4-2 e, nel finale, Berra sigilla il match con un gol doppio dopo aver fallito un rigore.

Il match è stato un susseguirsi di emozioni, con un momento chiave rappresentato dalla parata di Iuliano su un rigore di Luca Toni, che ha impedito agli Zeta di riprendersi. Da quel momento, la squadra di Campolunghi ha preso il controllo e chiuso la partita in maniera dominante.Una vittoria pesante per gli Zebras, che confermano il loro carattere e si rilanciano in campionato con una prestazione di grande spessore.