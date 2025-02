Kings League, sconfitta al debutto per Zebras

Kings League profilo X

La prima giornata della Kings League Italia si è conclusa con grande spettacolo e ospiti d’eccezione come Claudio Marchisio, Luciano Moggi e Gerard Piqué, insieme ai presidenti delle squadre. Tra queste ancheFC, supportata dalla, che ha esordito con una sconfitta contro i TRM per 4-2. Ciccio Caputo ha indirizzato il risultato con una tripletta decisiva, nel finale goal doppio di Tarasco. La Fonzies Arena ha registrato il tutto esaurito, con un pubblico entusiasta per questa nuova e avvincente competizione, che promette di rivoluzionare il panorama calcistico italiano.