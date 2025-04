Kings League, le Zebras ai playoff. Campolunghi infuriato con gli arbitraggi

Grande giornata per le Zebras, la squadra della Kings League Italia nata in collaborazione con la Juventus. I bianconeri hanno conquistato una vittoria fondamentale per 7-9 contro i Gear 7, assicurandosi così l’accesso ai playoff della competizione. Una sfida intensa, ricca di emozioni e colpi di scena, che verrà presto replicata: le Zebras affronteranno infatti nuovamente i Gear 7 per giocarsi l’accesso alle finali.A margine della partita, ha parlato il presidente delle Zebras, Luca Campolunghi, che non ha nascosto un mix di soddisfazione e amarezza:«Nonostante la vittoria sono arrabbiato perché ci sono stati gli ennesimi furti con scasso», ha dichiarato senza giri di parole. «Rigori improponibili, rigori non dati, la panchina avversaria insopportabile. Giusto far polemica anche quando vinci, se no sembra che piangi e basta».

Campolunghi ha poi sottolineato l’importanza del momento: «Adesso sono partite che tutti sentono con grande calore, lo staff sta facendo un grande lavoro. L’obiettivo è chiaro: vogliamo arrivare alle finali».L’atmosfera si scalda e i playoff promettono spettacolo: le Zebras sono pronte a dare battaglia ancora una volta.