Kings League Italia, seconda vittoria per Zebras: il VIDEO degli highlights

Kings League profilo X

Glidi Luca, squadra affiancata allanella Kings League Italia, continuano il loro percorso vincente. Dopo il successo alla seconda giornata, i bianconeri hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva, superando i Punchers con una prestazione solida e determinata.La partita si è decisa grazie alle reti di Berra e Serra, a cui si è aggiunto il sigillo di Campolunghi su rigore presidenziale, un’innovazione esclusiva della competizione che consente ai presidenti di scendere in campo per calciare un penalty. A chiudere definitivamente i giochi ci ha pensato Tarasco, segnando nel momento in cui il gol valeva doppio, sfruttando una delle particolarità regolamentari della Kings League.

Zebras-Punchers, gli highlights

Con questa vittoria, gli Zebras salgono a sei punti, confermandosi tra le squadre più in forma del torneo. La collaborazione con la Juventus aggiunge ulteriore prestigio a un progetto che sta entusiasmando tifosi e appassionati.Ora la squadra di Campolunghi guarda già ai prossimi impegni con fiducia, puntando a consolidare la propria posizione in classifica e a proseguire il cammino verso la fase finale della competizione.