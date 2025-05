Kings League, il debutto di Bonucci e la rissa sfiorata

YAGIZ GURTUG

Durante il quarto di finale dei Playoff della Kings League, lo scontro tra gli Stallions di Blur e i Boomers di Fedez si è incendiato. Le tensioni, nate alla vigilia con frecciatine e provocazioni a distanza tra i due presidenti, sono esplose durante il match, trasformando la partita in un campo di battaglia carico di nervosismo.La situazione è degenerata quando, in seguito a un'esultanza polemica, alcuni giocatori sono arrivati faccia a faccia, scatenando un parapiglia generale che ha richiesto l’intervento degli arbitri e dello staff per evitare il peggio. Tra i coinvolti anche Leonardo Bonucci, schierato come Wild Card dai Boomers e all'esordio: l’ex difensore della Nazionale e della Juventus ha provato a calmare gli animi, ma non ha potuto evitare di essere trascinato nel caos.

Alla fine a spuntarla sono stati proprio i Boomers di Bonucci, protagonista di un ottimo esordio nella competizione.