Kings League e Torino, un legame sempre più forte: il 22 maggio le Finals

Torino e Kings League, un legame sempre più forte tra il capoluogo piemontese e la competizione fondata da Gerard Piquè e che quest’anno ha avuto la sua prima edizione in Italia.Un’edizione che, come si sottolinea dallo stand della Città metropolitana di Torino al Salone del Libro, ha fatto registrare numeri incredibili: 45 milioni di visualizzazioni complessive durante la stagione, 54 milioni superati con i playoff e un bacino d’utenza che abbraccia la fascia d’età tra i 14 e i 35 anni.Di seguito, l’intervento di Domenico Carretta, Assessore allo sport e ai grandi eventi della Città di Torino.

DOMENICO CARRETTA - Un evento straordinario, su cui la città ha puntato in maniera convinta, anche il sindaco. Un grosso videogioco, è anche calcio, la possibilità di parlare a nuove generazioni. Esperienza allo stadio sensazionale, numeri incredibili, l’obiettivo della città è stato dare continuità ad un evento straordinario. Con la Kings League noi parliamo di Torino, il 22 maggio saremo lì come città per un evento che non vogliamo lasciarci scappare.