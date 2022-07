Presnelsi trova attualmente in una situazione piuttosto complessa al PSG. A giugno, mentre si allenava con la Nazionale francese per la Nations League, il difensore centrale ha lasciato in sospeso il suo futuro, ammettendo di dover incontrare al più presto la nuova dirigenza per capire quale sarà il suo ruolo nel nuovo progetto della squadra parigina.Secondo L'Équipe, il PSG non si opporrà a un'uscita francese. Con due anni di contratto ancora da scontare e con Luis Campos che vuole acquistare un centrale mancino per rinforzare la difesa, il futuro di Kimpembe a Parigi resta un punto interrogativo