In bilico il futuro di Joshua Kimmich al Bayern Monaco. A lanciare quello che è un vero e proprio allarme è stato lo stesso giocatore che, ai microfoni di Kicker, ha rivelato: "Il mio futuro? Non lo so cosa sarà meglio per la mia carriera tra due o tre anni. Il mio obiettivo è quello di vincere la Champions League". In passato Kimmich, laterale di difesa, che è in grado di giocare anche come centrale o, in caso di necessità, a centrocampo, è stato accostato anche alla Juve.