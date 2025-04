Kim nel mirino della Juventus: l'errore con l'Inter e i problemi fisici, la sua stagione al Bayern Monaco

Getty Images

Come è andato Kim al Bayern Monaco

Lain vista del mercato estivo ragiona anche sulla difesa, dove non mancheranno i cambiamenti. Sarà riscattato dama non basta considerando che Renato Veiga potrebbe non rimanere in bianconero e che anche la situazione di Federico Gatti è da monitorare. Ecco perché il club bianconero pensa ad almeno un rinforzo nel reparto arretrato e come riportato da Sky De, tra i nom ic'è quello di Kim Min-Jae del Bayern Monaco. L'ex difensore del Napoli sta vivendo la seconda stagione Baviera dopo essere stato acquistato per 50 milioni di euro nell'estate 2023.e che era stato uno dei fattori per la super cavalcata del Napoli verso lo Scudetto. Ma è soprattutto quest'anno ad aver avuto delle difficoltà, nonostante abbia giocato già più rispetto alla prima stagione a Monaco.

I problemi fisici di Kim

Nonostante una presenza quasi fissa in campo quando è stato disponibile, le prestazioni del 28enne non sono state sempre perfette, anzi. Secondo SkyDeutschland,. E tra le critiche al difensore anche quanto successo negli ultimi giorni. Prima l'espulsione contro il Borussia Dortmund, poi la responsabilità sul goal di Pavard contro l'Inter in Champions League.A non aiutarlo senza dubbio l'incredibile numero di partite già giocate in stagione, doveE anche per questo, Kim da mesi non è al meglio delle condizioni. Soffre di un problema al tendine d’Achille, che lo ha costretto a fermarsi per qualche settimana tra marzo e aprile. Una situazione che complica il suo rendimento in campo, come dimostrano le ultime gare giocate.Tornare in Italia per Kim potrebbe essere il giusto modo per tornare al livello mostrato a Napoli; in un campionato più tattico e meno dispendioso fisicamente. La Juventus valuterà tutto, quello fatto vedere in Serie A ma anche le due stagioni al Bayern Monaco, prima di pensare concretamente ad un investimento.