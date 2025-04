Sky Germania - Kim nella lista della Juventus: la situazione del difensore del Bayern Monaco

Getty Images

Come cambia la difesa della Juventus nella prossima stagione

Juventus su Kim del Bayern Monaco

Il reparto che ha avuto più difficoltà e problemi, almeno a livello di infortuni è stato senza dubbio quella della difesa; tanto che lanel mercato invernale è dovuta intervenire acquistando due difensori. Uno in prestito secco,l'altro in prestito con obbligo di riscatto, ovveroLa difesa bianconera è in continua evoluzione e rischia di cambiare molto anche in estate.Le certezze sono il ritorno di Bremer dall'infortunio e il riscatto di Kalulu, già deciso dal club. E poi? Su Federico Gatti ci sono sirene di mercato , in particolare dalla Premier League e la permanenza non è scontata. Kelly non dà abbastanza garanzie per il momento e per tenere Renato Veiga la Juve dovrebbe reimpostare una trattativa con il Chelsea per niente semplice.Con tutte queste situazioni da definire, la dirigenza bianconera guarda anche al mercato. Oltre all'interesse per il giovane Giovanni Leone del Parma e per un altro ragazzo che è esploso in Serie A quest'anno, vale a direa Juventus starebbe valutando ancheKim è arrivato in Baviera nell'estate 2023, dopo aver vinto da protagonista lo scudetto con il Napoli. Un grande investimento, quello del Bayern, che ha speso 50 milioni di euro per acquistarlo. Il difensore coreano non partirà per forza ma sicuramente non è incedibile e l'addio al Bayern dopo due stagioni è uno scenario da considerare concretamente. Come rivelato da Sky Sport DE,I bianconeri non sono però gli unici visto che anche altri club come Chelsea e Newcastle seguono il giocatore.