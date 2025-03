Khephren Thuram, ora può cambiare tutto: prove da titolare 'fisso' nella Juventus

Ormai si può già dire che sia partito il ritornello in stile "m'ama non ama". Che tradotto in termini di calciomercato suona un po' come. Perché ad essere in bilico in casa, ad oggi, non è solo il futuro di Thiago Motta , ma anche quello di vari giocatori che finora non hanno dimostrato quello che ci si aspettava da loro, vuoi per infortuni, vuoi per problemi di altro tipo. Il caso forse più emblematico, anche alla luce dell'investimento estivo, è quello di, al quale però si pensa di dare almeno un'altra chance, in sostanza una seconda stagione per far capire che il suo vero valore non corrisponde al livello di rendimento di questi mesi.

Cosa può cambiare per Khephren Thuram

Già meno solida, in questo senso, la posizione di un, ma pure quella di un, secondo La Gazzetta dello Sport, tanto che nel suo caso non si è nemmeno più parlato di quel rinnovo che fino a poche settimane fa sembrava ormai cosa fatta. Stando al quotidiano, alla Continassa sarebbero valutate offerte pure pere per- con quest'ultimo che potrebbe manifestare il desiderio di giocare di più -, così come per almeno uno tra, sulla scia di quanto fatto un anno fa con altri "prodotti" della Next Gen, per non parlare diper cui comunque servirebbe un maxi assegno.Tra i pochi elementi certi (o quasi) di un posto anche nel prossimo futuro c'è sicuramente, che mercoledì sera con il suo goal ha tenuto la galla la Juventus concedendole la possibilità di calciare almeno i rigori contro l'Empoli e che ora si candida a un ruolo da titolare "fisso" fino al termine della stagione, lasciandosi dunque alle spalle quella continua alternanza che spesso lo ha visto relegato in panchina a beneficio dei vari Koopmeiners e Douglas Luiz. Come scrive La Stampa, "in una Juve in cerca di identità,. Un po’ mediano “basso”, un po’ più avanti: il risultato non cambia. Il fratello minore dell’attaccante interista Marcus sa cosa fare: il tempo degli inserimenti non gli manca, la forza per trascinarsi dietro gli avversari che cercano di frenarlo lo assiste. Kkephren vive il calcio, il suo mondo, con la giusta leggerezza: non vuol dire superficialità, ma consapevolezza di poter inseguire il sogno più grande".Verso la permanenza, se le cose non cambieranno, anche l'ormai imprescindibile, il capitano, oltre ae i nuovi arrivati. Per tutti gli altri, alla data di oggi, sembra che il futuro sia ancora da scrivere.





