Tuttosport - Khephren Thuram sempre più centrale alla Juventus: si pensa al rinnovo, i dettagli

"Nessuno è incedibile". Lo si sente ripetere spesso, per quanto riguarda la Juventus , in tempi in cui l'attenzione alle questioni di bilancio è ancora altissima, ma ciò non significa che non si possa fare almeno un'eccezione: è il caso di, che ormai ha stregato tutto l'ambiente bianconero con la professionalità e, ovviamente, la qualità espressa nel suo ruolo, dove nella sua prima stagione ha saputo andare oltre le aspettative arrivando anche a caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti di maggiore difficoltà, pur con qualche errore che però gli ha aperto la strada verso ulteriori step di crescita.

Thuram-Juventus, si parla di rinnovo

In un mare di dubbi e di certezze da ricostruire, la Juventus sa che il francese figlio d'arte è fin da ora un pilastro. Nello scacchiere di Igor Tudor avrà un posto garantito, sempre al fianco di Manuel Locatelli e magari con un uomo in più nelle rotazioni. Ed è proprio per confermare questa "traccia" che la dirigenza sta pensando di lanciare un segnale forte, a lui e al mercato, facendo capire al mondo - e nell'immediato al, che di recente ha messo gli occhi su di lui - che non c'è margine di trattativa.Come? Allungando almeno di un anno l'attuale accordo di Khephren fino al 2029 e rivedendo le cifre del suo stipendio, oggi sui 2 milioni di euro annui, stando a quanto riportato da Tuttosport. Non esattamente un ingaggio da top player inamovibile, che anzi potrebbe accendere qualche spia d'allarme per le big che potrebbero mettere gli occhi su di lui. Insomma Thuram, forte di una prima stagione da cinque goal e otto assist in 51 presenze complessive, si appresta a diventare sempre più centrale nel progetto bianconero, con la massima fiducia di Tudor e di un intero ambiente che si è presto innamorato di lui. Un amore che a breve - ma comunque, con tutta probabilità, solo una volta che avrà preso il via il prossimo campionato - sarà ulteriormente alimentato con un gesto concreto, con una firma che avrà tutta la sostanza di una promessa per un grande futuro da costruire insieme.





