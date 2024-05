, ventitreenne figlio di Lilian e fratello dell'interista Marcus, soddisfa anch'egli i requisiti ricercati dalla Juventus. Attualmente, Thuram non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Nizza, che scade tra un anno. Questa situazione impedisce al prezzo del suo cartellino di aumentare oltre i 25-30 milioni di euro e spinge il club francese a valutare la possibilità di cederlo in questa sessione di mercato, per evitare di perdere il giocatore a parametro zero tra poco più di un anno.Anche per Thuram, Cristiano Giuntoli dovrà affrontare principalmente la concorrenza della Premier League, ma anche il Milan sta seguendo da vicino la situazione del giocatore. La Juventus, tuttavia, è ben consapevole del potenziale di Thuram e è pronta a entrare nella corsa per assicurarsi i suoi servizi.