Khephren Thuram con la maglia di Paul Pogba, la FOTO che sta facendo il giro del web

Khephren Thuram con la maglia di Paul Pogba



Perchè Thuram ha la maglia di Pogba?

Khéphren che intanto si allena con la maglia di Pogba... pic.twitter.com/aO2SlBde0V — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) July 19, 2025

24 luglio, il giorno del ritorno in campo della Juventus agli ordini di Igor Tudor. Mancano quindi pochi giorni in cui i calciatori bianconeri sono ancora in vacanza, tra relax e qualche allenamento in preparazione alle fatiche di inizio stagione. I bianconeri che iniziano la preparazione con qualche giorno di "ritardo" rispetto ad altri club italiani in quanto sono stati impegnati fino ad un mese fa con il Mondiale per Club negli Stati Uniti, quindi anche i calciatori della Juventus necessitano del meritato riposo dopo una stagione lunga. Tra i più attesi a Torino c'è sicuramente il centrocampista Khephren Thuram.Il centrocampista francese della Juventus è in vacanza insieme al fratello Marcus, centravanti dell'Inter. Nel corso di un allenamento Sui social, proprio il centravanti nerazzurro ha pubblicato alcune immagini che lo ritraggono durante delle sedute di allenamento personalizzato, proprio insieme a Khephren. Una curiosità? Il giocatore della Juventus indossa la maglia numero 10 della Juventus di Paul Pogba, come si vede nella foto che segue.Khephren e Paul sono connazionali, entrambi francesi e condividono da tempo un rapporto di amicizia e stima reciproca. Nonostante il trasferimento recente di Pogba al Monaco. Ecco quindi perchè il giocatore della Juventus indossa la maglia di un amico per gli allenamenti.