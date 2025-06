AFP via Getty Images



Thuram loda Kolo Muani

Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram ha parlato questa mattina a La Gazzetta dello Sport ( QUI le sue parole integrali ). Passaggio importante sul legame con Randal Kolo Muani. Queste le sue parole:"È molto importante, è uno dei migliori attaccanti al mondo. Va forte, fa goal e corre per la squadra, basta guardare le partite per rendersi conto di cosa da. Se lo sto convincendo a restare? Non c'è bisogno. Siamo la Juventus e tutti vogliono restare. Se mi taglierei le freccine per trattenerlo? No, quello mai".