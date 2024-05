Khephren Thuram-Juve: le ultime

Non solo Teun Koopmeiners e Riccardo Calafiori, di cui tanto si continua a parlare. Tra gli obiettivi di mercato dellaper il prossimo futuro c'è anche, centrocampista 23enne figlio di Lilian e fratello dell'interista Marcus. I bianconeri, come noto, lo stanno seguendo da tempo, consapevoli che potrebbe diventare presto una grande occasione. Il motivo è molto semplice: il suo contratto è in scadenza tra un anno, cosa che di fatto impedisce al valore del suo cartellino di aumentare oltre i 25-30 milioni di euro e suggerisce al, il suo club, di cederlo ora per evitare di perderlo a zero nel 2025.Una situazione, quella del francese, che la Juve sta valutando da vicino per capire il momento giusto per sferrare l'assalto decisivo. Il profilo di Khephren Thuram consentirebbe a Cristiano Giuntoli di aumentare la qualità della rosa con un giovane di prospettiva, con buoni margini di crescita, senza andare incontro a un investimento eccessivo. Su di lui ci sono anche alcuni club di Premier League e il Milan, ma i bianconeri non intendono farsi spaventare e sono pronti a entrare nella corsa.