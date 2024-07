Ventotto anni fa c'era Lillian Thuram a solcare i campi della Serie A tra Parma e poi Juventus, squadre in cui si consacrò come uno dei migliori esponenti nel ruolo di difensore centrale. Oggi la Serie A vanta due Thuram, Khéphren in bianconero e Marcus sponda Inter. Tramite un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, la Serie A rende omaggio alla dinastia dei Thuram, con la scritta "Football Heritage".