Khephren Thuram a Sportmediaset: 'Alla Juventus si gioca per vincere tutto'

Le parole

Le parole di Khephrena Sportmediaset, alla vigilia del debutto della Juventus al Mondiale per Club contro l’INIZIA IL MONDIALE - "Stiamo bene e siamo contenti di essere in America e di iniziare il Mondiale per Club.OBIETTIVO - Non so dove possiamo arrivare, ma noi vogliamo arrivare in finale e vincere. Quando giochi alla Juve giochi per vincere tuttoAVVERSARIA - L'Al Ain? Non lo sottovalutiamo, sappiamo che è una grande squadra, ha vinto la Champions League asiatica. Non sottovalutiamo nessuno. Sarà una partita difficile.

CRESCITA - Posso ancora crescere tanto, posso apprendere ogni giorno.SIPARIETTO SOCIAL - Douglas Luiz ha taggato Marcus e non me in una foto? Mio fratello gli ha scritto che lui era il vero Thuram. Se posso dimostrare di esserlo io arrivando più avanti di lui al Mondiale? Siamo tutti veri Thuram”.