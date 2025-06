Perché Thuram sta diventando un giocatore totale

AFP or licensors

Così, può davvero diventare un giocatore totale.ha messo in campo un'altra prova magistrale nel match di ieri tra Juventus e Wydad Casablanca , in cui è stato nuovamente schierato dal primo minuto, dimostrando di aver aggiunto al proprio repertorio un'ulteriore dote non da poco: l'ultimo passaggio, come quello con cui ha creato l'azione che, con la complicità di unin grande spolvero, ha subito sbloccato la partita, mettendola in discesa e favorendo un gioco pulito e lineare da parte di tutta la squadra, fino al fischio finale che ha siglato la vittoria per 4 a 1.

Il salto di qualità di Khephren Thuram

Le parole dopo Juventus-Wydad

Dinamico e solido, il francese si è fatto valere con tutta la sua forza anche e soprattutto in mediana, lì dove la Juventus ha impostato la manovra arrivando poi a segnare altri due goal, oltre a quello su rigore nel finale di Dusan Vlahovic. E intanto Khephren è già a quota tre assist in due partite al Mondiale per Club, per un totale di otto stagionali a cui aggiungere cinque centri, in 49 presenze e 3.209 minuti complessivi."Il mister mi chiede di far girare la palla e far giocare bene la squadra, cercare passaggi davanti e soprattutto difendere bene ed essere aggressivo: è molto importante per un centrocampista saper fare tutto, con e senza palla". Queste le parole nel post partita di Thuram, che sembra aver compreso perfettamente ciò che gli chiedee, soprattutto, pare aver trovato dentro di sé le risorse per fare un ulteriore salto di qualità. Il talento, del resto, non gli manca: anzi, da questo punto di vista è probabilmente il giocatore bianconero che ad oggi si avvicina maggiormente all'estro tecnico di Kenan Yildiz, la stella più brillante di questa Juventus.Tra strappi e lavoro in mediana, ora Thuram è anche un rifinitore, preziosissimo per la squadra di Tudor. Che ora aspetta solo di poterlo vedere all'opera anche contro avversarie di maggior spessore, a cominciare dal Manchester City che i bianconeri incontreranno nella serata italiana di giovedì per l'ultima sfida del girone del Mondiale per Club. E parlare così del figlio d'arte - per di più nella giornata che ha fatto ripensare a Paul Pogba , seppur con un velo non indifferente di amarezza e rimpianto - non può che far sognare, e pure in grande…





